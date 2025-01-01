2024'e Uludağ'da veda eden Neslişah-Engin Altan Düzyatan ve ailesi yeni yıl sabahında piste çıkarak kayak yaptı.
Giriş: 01 Ocak 2025 Çarşamba
NESLİŞAH-ENGİN ALTAN, EMİR ARAS, ALARA DÜZYATAN
ALARA DÜZYATAN
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Uludağ'da yeni yıl sabahı...
2024'e Uludağ'da veda eden Neslişah-Engin Altan Düzyatan ve ailesi yeni yıl sabahında piste çıkarak kayak yaptı.
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