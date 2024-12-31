OZAN-BAHAR ŞER,HAYRİ,MEHMETCAN,ELA YAZICI VE OZAN CAN ŞER ULUDAĞ'DA SAHNE ALAN MAHSUN KIRMIZIGÜL'Ü DİNLEDİ.
GÜNLER ÖNCESİNDE ULUDAĞ'A GELEREK OTELLERİNDE HAZIRLIK YAPAN BAHAR ŞER YENİ YILA AİLESİYLE ULUDAĞ'DA GİRECEK
BAHAR ŞER VE OĞLU MEHMET CAN YAZICI
BAHAR ŞER, NİLÜFER ADEMOĞULLARI
ŞARKICI MAHSUN KIRMIZIGÜL ULUDAĞ'DA SAHNE ALDI.
Yeni yılı Uludağ'da karşılıyorlar...
İş ve cemiyet hayatının seçkin simaları her yıl olduğu gibi bu yılı da Uludağ'da karşılayacak.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.