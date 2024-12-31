Yeni yılı Uludağ'da karşılıyorlar...

İş ve cemiyet hayatının seçkin simaları her yıl olduğu gibi bu yılı da Uludağ'da karşılayacak.

Giriş: 31 Aralık 2024 Salı

İŞ İNSANI NEDİM KEÇELİ EŞİ GAMZE KEÇELİ İLE 2025'İ ULUDAĞ'DA KARŞILAYACAK

NEDİM-GAMZE, YAMAN KEÇELİ

OZAN-BAHAR ŞER,HAYRİ,MEHMETCAN,ELA YAZICI VE OZAN CAN ŞER ULUDAĞ'DA SAHNE ALAN MAHSUN KIRMIZIGÜL'Ü DİNLEDİ.

GÜNLER ÖNCESİNDE ULUDAĞ'A GELEREK OTELLERİNDE HAZIRLIK YAPAN BAHAR ŞER YENİ YILA AİLESİYLE ULUDAĞ'DA GİRECEK

BAHAR ŞER VE OĞLU MEHMET CAN YAZICI

BAHAR ŞER, NİLÜFER ADEMOĞULLARI

ŞARKICI MAHSUN KIRMIZIGÜL ULUDAĞ'DA SAHNE ALDI.

Yeni yılı Uludağ'da karşılıyorlar...

İş ve cemiyet hayatının seçkin simaları her yıl olduğu gibi bu yılı da Uludağ'da karşılayacak.

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