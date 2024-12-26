Yeni yıla erken kutlama...

Hakan-Evelize Kosif çifti çocuklarıyla birlikte yeni yılı erkenden kutladılar.

Giriş: 26 Aralık 2024 Perşembe

EVELİZE-HAKAN, TAYLAN,THEO, ELİZA KOSİF

EVELİZE-HAKAN, TAYLAN,THEO, ELİZA KOSİF

ELİZA KOSİF

EVELİZE-HAKAN KOSİF

EVELİZE-HAKAN KOSİF

EVELİZE-HAKAN KOSİF

EVELİZE-HAKAN KOSİF

EVELİZE-HAKAN KOSİF

Yeni yıla erken kutlama...

Hakan-Evelize Kosif çifti çocuklarıyla birlikte yeni yılı erkenden kutladılar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Ümit Boyner
Şık ve zarif

Aylin Tahincioğlu
Moda tutkunu

Derin Mermerci

Yeni yıla erken kutlama...

Hakan-Evelize Kosif çifti çocuklarıyla birlikte yeni yılı erkenden kutladılar.
İpek Kıraç'tan 'Vasi' talebi!

İpek Kıraç, babası iş insanı İnan Kıraç ile Emine Alangoya’nın nikahının ardından ilk açıklamayı yaparak kendisine vasi atanması talebinde bulundu.
2025 dilekleri...

Hediye Güral Gür, Neşe Gönül, Öznur Yakın gibi isimler, yeni yıldan dileklerini Ht Kulüp ailesiyle paylaştılar.
Yılın aşkları...

2024 yılında cemiyet hayatının ünlü simaları, yaşadıkları sürpriz aşkları ve renkli hayatlarıyla yine çok konuşuldular.

Koç Grubu'nun yeni yıl eğlencesi...

Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç, Koç grubunun düzenlediği yılbaşı etkinliğinde sahne alan şarkıcı Hande Yener ile şarkı söyleyerek eğlendi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.