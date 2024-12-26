Hakan-Evelize Kosif çifti çocuklarıyla birlikte yeni yılı erkenden kutladılar.
Giriş: 26 Aralık 2024 Perşembe
EVELİZE-HAKAN, TAYLAN,THEO, ELİZA KOSİF
EVELİZE-HAKAN, TAYLAN,THEO, ELİZA KOSİF
ELİZA KOSİF
EVELİZE-HAKAN KOSİF
EVELİZE-HAKAN KOSİF
EVELİZE-HAKAN KOSİF
EVELİZE-HAKAN KOSİF
EVELİZE-HAKAN KOSİF
Yeni yıla erken kutlama...
Hakan-Evelize Kosif çifti çocuklarıyla birlikte yeni yılı erkenden kutladılar.
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