İpek Kıraç'tan 'Vasi' talebi!

İpek Kıraç, babası iş insanı İnan Kıraç ile Emine Alangoya'nın nikahının ardından ilk açıklamayı yaparak kendisine vasi atanması talebinde bulundu.

Giriş: 26 Aralık 2024 Perşembe

İPEK KIRAÇ İŞ İNSANI BABASI İNAN KIRAÇ VE EMİNE ALANGOYA'NIN NİKAHININ ARDINDAN AÇIKLAMA YAPARAK MAHKEMEDEN KENDİSİNE VASİ ATANMASI TALEBİNDE BULUNDUĞUNU SÖYLEDİ.

İNAN, İPEK, SUNA KIRAÇ

İNAN, İPEK, SUNA KIRAÇ

İPEK KIRAÇ, SUNA VE İNAN KIRAÇ VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI GÖREVİNİ SÜRDÜRÜYOR.

İPEK KIRAÇ

İPEK KIRAÇ

İPEK KIRAÇ

İpek Kıraç'tan 'Vasi' talebi!

İpek Kıraç, babası iş insanı İnan Kıraç ile Emine Alangoya'nın nikahının ardından ilk açıklamayı yaparak kendisine vasi atanması talebinde bulundu.

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