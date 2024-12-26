2024 yılında cemiyet hayatının ünlü simaları, yaşadıkları sürpriz aşkları ve renkli hayatlarıyla yine çok konuşuldular.
Giriş: 26 Aralık 2024 Perşembe
MELİSA TAPAN VE OYUNCU KEREM BÜRSİN 2024 YILINDA AŞK YAŞAMAYA BAŞLADI.
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
İŞ İNSANI METİN ŞEN, ZEYNEP ÖZBULUT İLE AŞK YAŞAMAYA BAŞLADI.
METİN ŞEN, GEÇTİĞİMİZ YIL ASLI GÜMÜŞEL İLE ANLAŞMALI OLARAK AYRILMIŞTI.
METİN ŞEN
METİN ŞEN
Yılın aşkları...
2024 yılında cemiyet hayatının ünlü simaları, yaşadıkları sürpriz aşkları ve renkli hayatlarıyla yine çok konuşuldular.
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