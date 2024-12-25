25. yıla özel gösteri!

Cemiyet hayatının ünlü hanımları, 25. yılını kutlayan dans grubunun Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen özel gösterimine katıldılar.

Giriş: 25 Aralık 2024 Çarşamba

EMİNE ÖZİLHAN ANADOLU ATEŞİ'NİN 25. YIL GÖSTERİSİNİ İZLEDİ.

JALE ÖZTARHAN VE  DALİA GARİH ÖZ GÖSTERİYE BİRLİKTE GELMİŞTİ.

HANDE SEZER

MONİK İPEKEL

NEŞE GÖNÜL

MERVE MERMER

YASMİN GÜLMAN, REYHAN İPEKEL

MUSTAFA ERDOĞAN

25. yıla özel gösteri!

Cemiyet hayatının ünlü hanımları, 25. yılını kutlayan dans grubunun Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen özel gösterimine katıldılar.

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