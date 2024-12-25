Cemiyet hayatının ünlü hanımları, 25. yılını kutlayan dans grubunun Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen özel gösterimine katıldılar.
Giriş: 25 Aralık 2024 Çarşamba
EMİNE ÖZİLHAN ANADOLU ATEŞİ'NİN 25. YIL GÖSTERİSİNİ İZLEDİ.
JALE ÖZTARHAN VE DALİA GARİH ÖZ GÖSTERİYE BİRLİKTE GELMİŞTİ.
HANDE SEZER
MONİK İPEKEL
NEŞE GÖNÜL
MERVE MERMER
YASMİN GÜLMAN, REYHAN İPEKEL
MUSTAFA ERDOĞAN
25. yıla özel gösteri!
Cemiyet hayatının ünlü hanımları, 25. yılını kutlayan dans grubunun Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen özel gösterimine katıldılar.
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