Lara Kamhi-Barış Ferit, Dila Bulut-Batuhan Derya ve Burcu Erçil-Mehmet Yayla çifti 2024'te sevdikleri insanlarla nikah masasına oturarak mutluluğu yakaladılar.
Giriş: 25 Aralık 2024 Çarşamba
DİLA BULUT VE BATUHAN DERYA ÇİFTİ BU SENE MUTLULUĞU YAKALADI.
DİLA BULUT-BATUHAN DERYA
DİLA BULUT-BATUHAN DERYA
GENÇ YÖNETMEN LARA KAMHİ, BARIŞ FERİT'LE 2024'TE NİKAH MASASINA OTURDU.
LARA KAMHİ-BARIŞ FERİT
LARA KAMHİ-BARIŞ FERİT
BURCU ERÇİL-MEHMET YAYLA ÇİFTİ AİLE ARASINDA DÜZENLEDİKLERİ TÖRENLE DÜNYAEVİNE GİRDİ.
BURCU ERÇİL-MEHMET YAYLA
BURCU ERÇİL-MEHMET YAYLA
2024’te hayatlarını birleştirenler...
Lara Kamhi-Barış Ferit, Dila Bulut-Batuhan Derya ve Burcu Erçil-Mehmet Yayla çifti 2024'te sevdikleri insanlarla nikah masasına oturarak mutluluğu yakaladılar.
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