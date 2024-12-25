2024’te hayatlarını birleştirenler...

Lara Kamhi-Barış Ferit, Dila Bulut-Batuhan Derya ve Burcu Erçil-Mehmet Yayla çifti 2024'te sevdikleri insanlarla nikah masasına oturarak mutluluğu yakaladılar.

Giriş: 25 Aralık 2024 Çarşamba

DİLA BULUT VE BATUHAN DERYA ÇİFTİ BU SENE MUTLULUĞU YAKALADI.

DİLA BULUT-BATUHAN DERYA

DİLA BULUT-BATUHAN DERYA

GENÇ YÖNETMEN LARA KAMHİ, BARIŞ FERİT'LE 2024'TE NİKAH MASASINA OTURDU.

LARA KAMHİ-BARIŞ FERİT

LARA KAMHİ-BARIŞ FERİT

BURCU ERÇİL-MEHMET YAYLA ÇİFTİ AİLE ARASINDA DÜZENLEDİKLERİ TÖRENLE DÜNYAEVİNE GİRDİ.

BURCU ERÇİL-MEHMET YAYLA

BURCU ERÇİL-MEHMET YAYLA

2024’te hayatlarını birleştirenler...

Lara Kamhi-Barış Ferit, Dila Bulut-Batuhan Derya ve Burcu Erçil-Mehmet Yayla çifti 2024'te sevdikleri insanlarla nikah masasına oturarak mutluluğu yakaladılar.

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2024’te hayatlarını birleştirenler...

Lara Kamhi-Barış Ferit, Dila Bulut-Batuhan Derya ve Burcu Erçil-Mehmet Yayla çifti 2024'te sevdikleri insanlarla nikah masasına oturarak mutluluğu yakaladılar.

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