Mimar Moris Kohen ve nişanlısı Pınar Hacıarifoğlu, yeni yıl öncesinde tatile çıkarak Colmar'ı ziyaret etti.
Giriş: 24 Aralık 2024 Salı
MORİS KOHEN, PINAR HACIARİFOĞLU
MORİS KOHEN, PINAR HACIARİFOĞLU
PINAR HACIARİFOĞLU
MORİS KOHEN
MORİS KOHEN
MORİS KOHEN
MORİS KOHEN
'Colmar' hatırası...
Mimar Moris Kohen ve nişanlısı Pınar Hacıarifoğlu, yeni yıl öncesinde tatile çıkarak Colmar'ı ziyaret etti.
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