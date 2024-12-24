'Colmar' hatırası...

2024’te kaybettiklerimiz…

2024 yılında aramızdan ayrılan iş, spor ve cemiyet dünyasının ünlü isimlerinden Özlem Cankurtaran, Can Kıraç, Tahsin Kaya, İbrahim Polat ve Fatih Kıral tüm yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.