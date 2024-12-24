Genç iş insanı Hakan Sabancı, kız arkadaşı Hande Erçel ile birlikte Kahire'yi gezdi.
Giriş: 24 Aralık 2024 Salı
HAKAN SABANCI KAHİRE'DE ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAF KARELERİNİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.
HAKAN SABANCI
HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
Sabancı'nın 'Kahire' turu...
Genç iş insanı Hakan Sabancı, kız arkadaşı Hande Erçel ile birlikte Kahire'yi gezdi.
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