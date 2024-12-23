Ailesiyle birlikte Sidney'de tatil yapan Nicole Kidman, denizin keyfini çıkarırken objektiflere yansıdı.
Giriş: 23 Aralık 2024 Pazartesi
NİCOLE KİDMAN
NİCOLE KİDMAN
NİCOLE KİDMAN
NİCOLE KİDMAN
NİCOLE KİDMAN
NİCOLE KİDMAN
NİCOLE KİDMAN
NİCOLE KİDMAN
NİCOLE KİDMAN
Kidman'ın deniz keyfi!
Ailesiyle birlikte Sidney'de tatil yapan Nicole Kidman, denizin keyfini çıkarırken objektiflere yansıdı.
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