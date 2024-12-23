Yeni yıl, yeni dilekler...

İş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler, yeni yıldan beklentilerini HT Kulüp'e anlattı

Giriş: 23 Aralık 2024 Pazartesi

ASUMAN TOKGÖZ: BEN YENİ YILDAN ÜMİTLİYİM. 2024’TEN DAHA İYİ OLACAĞINI ARZU VE ÜMİT EDİYORUM.