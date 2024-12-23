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Güncel
Davetler
Caddeler
Haftanın Şıkları
Moda
Tatil
Söyleşi
Jet Set
Magazin Hattı
Yazarlar
Galeri
Video
Yeni yıl, yeni dilekler...
İş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler, yeni yıldan beklentilerini HT Kulüp'e anlattı
Giriş: 23 Aralık 2024 Pazartesi
ASUMAN TOKGÖZ: BEN YENİ YILDAN ÜMİTLİYİM. 2024’TEN DAHA İYİ OLACAĞINI ARZU VE ÜMİT EDİYORUM.