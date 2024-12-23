2024'e veda ederken yaşanılan güzel anlardan bahsedelim istedik. İşte anne ve baba olup mutlu evliliklerini taçlandıran isimler...
Giriş: 23 Aralık 2024 Pazartesi
PIRIL-GÖKHAN KOKULUDAĞ ÇİFTİ VE KIZLARI YASEMİN KOKULUDAĞ
PIRIL-GÖKHAN, YASEMİN KOKULUDAĞ
PIRIL, YASEMİN KOKULUDAĞ
PIRIL, YASEMİN KOKULUDAĞ
PIRIL, YASEMİN KOKULUDAĞ
TAL-CEYLAN GARİH
TAL-CEYLAN GARİH
ADİLCAN-SEDA BENARDETE
ERAN-DEMET TAPAN VE OĞULLARI LEO ERAN
ERAN, LEO ERAN TAPAN
2024’te anne-baba olanlar…
2024'e veda ederken yaşanılan güzel anlardan bahsedelim istedik. İşte anne ve baba olup mutlu evliliklerini taçlandıran isimler...
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