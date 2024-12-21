Kıral'a hüzünlü veda...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY'DA CENAZE TÖRENİNE KATILDI.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY'DA CENAZE TÖRENİNE KATILDI.
BERRİN-OLGUN ZORLU ÇİFTİ ACILI KIRAL AİLESİ'NE DESTEK OLDU.
KAAN-ASLIŞAH ALKOÇLAR DEMİRAĞ
SELİM-EDA KOSİF ÇİFTİ CENAZE TÖRENİNE BİRLİKTE GELMİŞTİ
ÖZCAN-AYLİN TAHİNCİOĞLU
PERVİN ERSOY TÖRENDE DUYGUSAL ANLAR YAŞADI.
İPEK TOPLUSOY
ÖZNUR-BURAK YAKIN
BEYZA UYANOĞLU
ASLI GÜMÜŞEL
SUZAN TOLUSOY
BEGÜM GAZİOĞLU BALLI
SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU
ZEYNEP GERMEN
FATİH KIRAL'IN EŞİ FİGEN KIRAL TÖRENDE TAZİYELERİ KABUL ETİ.
GENEL
GENEL
GENEL
FATİH KIRAL
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