Kıral'a hüzünlü veda...

Başarılı iş insanı Fatih Kıral, ailesi ve dostları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Giriş: 21 Aralık 2024 Cumartesi

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY'DA CENAZE TÖRENİNE KATILDI.

BERRİN-OLGUN ZORLU ÇİFTİ ACILI KIRAL AİLESİ'NE DESTEK OLDU.

KAAN-ASLIŞAH ALKOÇLAR DEMİRAĞ

SELİM-EDA KOSİF ÇİFTİ CENAZE TÖRENİNE BİRLİKTE GELMİŞTİ

ÖZCAN-AYLİN TAHİNCİOĞLU

PERVİN ERSOY TÖRENDE DUYGUSAL ANLAR YAŞADI.

İPEK TOPLUSOY

ÖZNUR-BURAK YAKIN

BEYZA UYANOĞLU

ASLI GÜMÜŞEL

SUZAN TOLUSOY

BEGÜM GAZİOĞLU BALLI

SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU

ZEYNEP GERMEN

FATİH KIRAL'IN EŞİ FİGEN KIRAL TÖRENDE TAZİYELERİ KABUL ETİ.

GENEL

GENEL

GENEL

FATİH KIRAL

 

Kıral'a hüzünlü veda...

Başarılı iş insanı Fatih Kıral, ailesi ve dostları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

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Kıral'a hüzünlü veda...

Başarılı iş insanı Fatih Kıral, ailesi ve dostları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
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