Kosifler'in kayak tatili!

İş insanı Hakan Kosif ve eşi Evelize Kosif yakın dostlarıyla birlikte tatile çıkarak kayak sezonunu açtı.

Giriş: 21 Aralık 2024 Cumartesi

EVELİZE-HAKAN KOSİF

EVELİZE KOSİF

EVELİZE KOSİF, HİLAL KOSİF

EVELİZE-HAKAN KOSİF, HİLAL KOSİF

EVELİZE-HAKAN KOSİF

EVELİZE-HAKAN KOSİF

EVELİZE-HAKAN KOSİF

EVELİZE-HAKAN KOSİF

EVELİZE-HAKAN KOSİF

Kosifler'in kayak tatili!

İş insanı Hakan Kosif ve eşi Evelize Kosif yakın dostlarıyla birlikte tatile çıkarak kayak sezonunu açtı.

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