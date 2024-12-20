Kayar, son yolculuğuna uğurlandı

ARHAN KAYAR'I SON YOLCULUĞUNA UĞURLAYAN EŞİ EVREN KAYAR TAZİYELERİ KABÜL ETTİ
ARHAN KAYAR'I SON YOLCULUĞUNA UĞURLAYAN EŞİ EVREN KAYAR TAZİYELERİ KABÜL ETTİ
GÜLER SABANCI, KAYAR AİLESİ'Nİ CENAZE TÖRENİNDE YALNIZ BIRAKMADI.
İŞ İNSANI BÜLENT ECZACIBAŞI CENAZE TÖRENİNE KATILDI.
OYA ECZACIBAŞI TÖRENDE AİLEYE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ.
SEVİL SABANCI VE ERKEK ARKADAŞI FERHAT FERHANGİL, CENAZE TÖRENİNE GELMİŞTİ.
İŞ İNSANI ÖMER DİNÇKÖK KAYAR AİLESİ'Nİ CENAZE TÖRENİNDE ZİYARET EDEREK BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ.
BERRAK BARUT
BETTINA MACHLER
MAYA BİTARGİL
ALP TAŞKENT
ZEYNEP ÇARMIKLI
BİLGÜN DERELİ
HALİS KOMİLİ, ARZU KOMİLİ BAŞTAŞ
OSMAN ÇARMIKLI
BUKET-HAYRETTİN TAŞDELEN
METİN FADILLIOĞLU
DİLEK HANİF
ASLI ERSU
HÜLYA ELTEMUR
SELİM HAMAMCIOĞLU
SİNAN DERELİ
EVREN KAYALAR
GENEL
GENEL
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GENEL
GENEL
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