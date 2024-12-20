Kayar, son yolculuğuna uğurlandı

Başarılı iş insanı Arhan Kayar, ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Giriş: 20 Aralık 2024 Cuma

ARHAN KAYAR'I SON YOLCULUĞUNA UĞURLAYAN  EŞİ EVREN KAYAR TAZİYELERİ KABÜL ETTİ

GÜLER SABANCI, KAYAR AİLESİ'Nİ CENAZE TÖRENİNDE YALNIZ BIRAKMADI.

İŞ İNSANI BÜLENT ECZACIBAŞI CENAZE TÖRENİNE KATILDI.

OYA ECZACIBAŞI TÖRENDE AİLEYE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ.

SEVİL SABANCI VE ERKEK ARKADAŞI FERHAT FERHANGİL, CENAZE TÖRENİNE GELMİŞTİ.

İŞ İNSANI ÖMER DİNÇKÖK KAYAR AİLESİ'Nİ CENAZE TÖRENİNDE ZİYARET EDEREK BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ.

BERRAK BARUT

BETTINA MACHLER

MAYA BİTARGİL

ALP TAŞKENT

ZEYNEP ÇARMIKLI

BİLGÜN DERELİ

HALİS KOMİLİ, ARZU KOMİLİ BAŞTAŞ

OSMAN ÇARMIKLI

BUKET-HAYRETTİN TAŞDELEN

METİN FADILLIOĞLU

DİLEK HANİF

ASLI ERSU

HÜLYA ELTEMUR

SELİM HAMAMCIOĞLU

SİNAN DERELİ

EVREN KAYALAR

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

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