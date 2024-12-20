'Kız kaçamağı'...

Seyahate çıkmayı çok seven Yasemin Özilhan, Floransa tatilden anları 'Kız kaçamağı' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Giriş: 20 Aralık 2024 Cuma

YASEMİN ÖZİLHAN İTALYA TATİLİNDEN KARELERİNİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.

YASEMİN ÖZİLHAN'IN SALAŞ TATİL TARZI DİKKAT ÇEKTİ.

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

'Kız kaçamağı'...

Seyahate çıkmayı çok seven Yasemin Özilhan, Floransa tatilden anları 'Kız kaçamağı' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Ümit Boyner
Şık ve zarif

Aylin Tahincioğlu
Moda tutkunu

Derin Mermerci

Kayar, son yolculuğuna uğurlandı

Başarılı iş insanı Arhan Kayar, ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
'Terminatör' Arnold 'Noel Baba' oldu!

Yeni sinema filmi için kamera karşısına geçen, Teminatör karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Arnold Schwarzenegger Noel Baba'ya benzetildi.
'Kız kaçamağı'...

Seyahate çıkmayı çok seven Yasemin Özilhan, Floransa tatilden anları 'Kız kaçamağı' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
Yeni yıl yeni koleksiyon...

İş ve cemiyet hayatının mücevher tutkunu ünlü isimleri yeni yılı, yeni ve özel bir koleksiyon davetiyle karşıladılar.
'Friends and Family' partisi...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları bir ayakkabı markasının 'Friends and Family' mottosuyla gerçekleştirdiği yılbaşı partisine katıldılar.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.