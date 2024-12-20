Seyahate çıkmayı çok seven Yasemin Özilhan, Floransa tatilden anları 'Kız kaçamağı' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
Giriş: 20 Aralık 2024 Cuma
YASEMİN ÖZİLHAN İTALYA TATİLİNDEN KARELERİNİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.
YASEMİN ÖZİLHAN'IN SALAŞ TATİL TARZI DİKKAT ÇEKTİ.
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
'Kız kaçamağı'...
Seyahate çıkmayı çok seven Yasemin Özilhan, Floransa tatilden anları 'Kız kaçamağı' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
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