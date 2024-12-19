Ünlü şarkıcı Mariah Carey'nin konserine giden şarkıcı Rihanna, Carey'ye göğsünü imzalattı.
Giriş: 19 Aralık 2024 Perşembe
MARIA CAREY
RIHANNA, MARIA CAREY
RIHANNA, MARIA CAREY
RIHANNA
RIHANNA
RIHANNA
RIHANNA
RIHANNA
Mariah Carey, Rihanna'ya imza verdi!
Ünlü şarkıcı Mariah Carey'nin konserine giden şarkıcı Rihanna, Carey'ye göğsünü imzalattı.
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