Sık sık seyahate çıkan Etel Baler'in son durağı Barcelona oldu.
Giriş: 19 Aralık 2024 Perşembe
ETEL BALER BARCELONA TATİLİNDEN KEYİFLİ ANLARINI PAYLAŞTI.
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
Baler'in Barcelona turu...
Sık sık seyahate çıkan Etel Baler'in son durağı Barcelona oldu.
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