Baler'in Barcelona turu...

1 yaşındaki Aslan'a muhteşem kutlama

Mimar Merve Mermer, oğlu Aslan'ın bir yaş gününü çok özel bir yemekle kutladı. Cemiyet hayatından ünlü dostlarının katıldığı kutlamada oğluyla aynı gün doğan Merve Mermer'e de dostları tarafından sürpriz pasta kesildi.