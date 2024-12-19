Baler'in Barcelona turu...

Sık sık seyahate çıkan Etel Baler'in son durağı Barcelona oldu.

Giriş: 19 Aralık 2024 Perşembe

ETEL BALER BARCELONA TATİLİNDEN KEYİFLİ ANLARINI PAYLAŞTI.

ETEL BALER

ETEL BALER

ETEL BALER

ETEL BALER

ETEL BALER

ETEL BALER

Baler'in Barcelona turu...

Sık sık seyahate çıkan Etel Baler'in son durağı Barcelona oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Ümit Boyner
Şık ve zarif

Aylin Tahincioğlu
Moda tutkunu

Derin Mermerci

'Friends and Family' partisi...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları bir ayakkabı markasının 'Friends and Family' mottosuyla gerçekleştirdiği yılbaşı partisine katıldılar.

Mariah Carey, Rihanna'ya imza verdi!

Ünlü şarkıcı Mariah Carey'nin konserine giden şarkıcı Rihanna, Carey'ye göğsünü imzalattı.
Baler'in Barcelona turu...

Sık sık seyahate çıkan Etel Baler'in son durağı Barcelona oldu.
Kosif'e annesinden anlamlı sürpriz...

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Melda Kosif, annesi Yasemin Kamhi'nin kendisine yaptığı anlamlı sürprizi takipçileriyle paylaştı.
1 yaşındaki Aslan'a muhteşem kutlama

Mimar Merve Mermer, oğlu Aslan'ın bir yaş gününü çok özel bir yemekle kutladı. Cemiyet hayatından ünlü dostlarının katıldığı kutlamada oğluyla aynı gün doğan Merve Mermer'e de dostları tarafından sürpriz pasta kesildi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.