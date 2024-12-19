Sosyal medya hesabını aktif kullanan Melda Kosif, annesi Yasemin Kamhi'nin kendisine yaptığı anlamlı sürprizi takipçileriyle paylaştı.
Giriş: 19 Aralık 2024 Perşembe
MELDA KOSİF, YASEMİN KAMHİ
GENEL
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
Kosif'e annesinden anlamlı sürpriz...
Sosyal medya hesabını aktif kullanan Melda Kosif, annesi Yasemin Kamhi'nin kendisine yaptığı anlamlı sürprizi takipçileriyle paylaştı.
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