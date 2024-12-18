Yeni yıla renkli partiler...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları yeni yıla girmemize sayılı günler kala yaptıkları eğlenceli partilerle 2024'de veda ediyor.

Giriş: 18 Aralık 2024 Çarşamba

EVELİZE KOSİF, HİLAL KOSİF PİLES, MELDA KOSİF

EVELİZE KOSİF, HİLAL KOSİF PİLES

BİLGÜN DERELİ, AYŞE BOYNER

BİLGÜN DERELİ, AYŞE, ELİF BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

Yeni yıla renkli partiler...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları yeni yıla girmemize sayılı günler kala yaptıkları eğlenceli partilerle 2024'de veda ediyor.

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