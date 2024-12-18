Ünlü model Adriana Lima'nın, sevgilisi Andre Lemmers ile sosyal medyada yaptığı tek taş yüzüklü paylaşımı merak uyandırdı.
Giriş: 18 Aralık 2024 Çarşamba
ADRIANA LIMA, ANDRE LEMMERS
ADRIANA LIMA, ANDRE LEMMERS
ADRIANA LIMA
ADRIANA LIMA
ADRIANA LIMA
ADRIANA LIMA
ADRIANA LIMA
ADRIANA LIMA
ADRIANA LIMA
ADRIANA LIMA
Adriana Lima'dan yüzüklü paylaşım!
Ünlü model Adriana Lima'nın, sevgilisi Andre Lemmers ile sosyal medyada yaptığı tek taş yüzüklü paylaşımı merak uyandırdı.
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