Arzu Sabancı iş insanı eşi Ömer Sabancı'nın doğum gününü gençlik yıllarında çektirdikleri nostaljik karelerle kutladı.
Giriş: 17 Aralık 2024 Salı
BAŞARILI İŞ İNSANI ÖMER SABANCI DOĞUM GÜNÜNÜ EŞİ ARZU SABANCI VE OĞULLARI HACI, HAKAN, KERİM VE GELİNLERİ NAZLI SABANCI İLE BİR ARADA KUTLADI.
ARZU-ÖMER SABANCI
ARZU SABANCI EŞİ ÖMER SABANCI İLE ÇEKTİRDİĞİ ESKİ FOTOĞRAF KARELERİNİ EŞİNİN DOĞUM GÜNÜNDE PAYLAŞTI.
ARZU-ÖMER SABANCI
ARZU-ÖMER SABANCI
ARZU-ÖMER SABANCI
ARZU-ÖMER SABANCI
ARZU-ÖMER SABANCI
Sabancı'ya nostaljik kutlama...
Arzu Sabancı iş insanı eşi Ömer Sabancı'nın doğum gününü gençlik yıllarında çektirdikleri nostaljik karelerle kutladı.
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