Madonna, Papa'nın yapay zekâ tarafından oluşturulan fotoğraflarını içeren son Instagram gönderisiyle hayranlarını kızdırdı.
Giriş: 16 Aralık 2024 Pazartesi
MADONNA
MADONNA
MADONNA
MADONNA
MADONNA
MADONNA
MADONNA
MADONNA
MADONNA
Madonna hayranlarını kızdırdı
Madonna, Papa'nın yapay zekâ tarafından oluşturulan fotoğraflarını içeren son Instagram gönderisiyle hayranlarını kızdırdı.
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