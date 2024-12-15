Gala Modern’de sanata destek gecesi...

İstanbul Modern'in 20. yılında düzenlenen Gala Modern'de sanata destek için yarışıldı.

Giriş: 15 Aralık 2024 Pazar

İSTANBUL MODERN YÖNETİM KURULU BAŞKANI OYA ECZACIBAŞI EŞİ İŞ İNSANI BÜLENT ECZACIBAŞI İLE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY VE EŞİ ERVİN ERSOY'U ANLAMLI GECEDE AĞIRLADI.

İSTANBUL MODERN YÖNETİM KURULU BAŞKANI OYA ECZACIBAŞI, ÇOCUK VE GENÇLERİN SANATLA BULUŞMASI İÇİN OLANAK SAĞLADIĞI GALA MODERN GECESİNİ 12. KEZ DÜZENLEDİ.

GECEYE MURAT COŞKUN VE EŞİ ESRA ECZACIBAŞI COŞKUN'DA KATILDI.

AİLESİNİ YALNIZ BIRAKMAYAN EMRE ECZACIBAŞI ANLAMLI GECEYE EŞİ DİLARA ECZACIBAŞIYLA KATILMIŞTI.

AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI ÖZEL GECEDE SANATIN DESTEKÇİSİ OLDU.

AYLİN VE ÖZCAN TAHİNCİOĞLU ÇİFTİ GECEYE ALARA TAHİNCİOĞLU İLE BİRLİKTE KATILMIŞTI.

ELİF DÜRÜST ŞIK ELBİSESİYLE GECEDE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ.

GENÇ İŞ İNSANI HACI SABANCI EŞİ NAZLI SABANCI İLE BİRLİKTE GECEDE YER ALDI.

FARUK VE FÜSUN ECZACIBAŞI ÇİFTİ GECENİN KONUKLARI ARASINDAYDI.

BERRAK BARUT SANATA DESTEK OLMAK İÇİN GECEDEYDİ...

MAYA PORTAKAL BİTARGİL EŞİ İBRAHİM BİTARGİL İLE GECEDEYDİ...

ŞİRİN-NEŞET YALÇIN

DALİA GARİH

EMRA-İBRAHİM ÇARMIKLI

CİNER YAYIN HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI KENAN TEKDAĞ, DAVETİN KONUKLARI ARASINDAYDI.

ALİ CAN TÜRKOĞLU

NEŞE-EROL GÖNÜL

SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU ÇİFTİ GECEYE BİRLİKTE GELMİŞTİ.

ASUMAN-SANİ ŞENER

NESRİN-AHMET ESİRTGEN

BURAK-ÖZNUR YAKIN ÇİFTİ GALA MODERN GECESİNDE...

HARİKA GÜRAL

GİZEM SABANCI

AYŞEGÜL-SEDAT ALOĞLU

IRMAK-KAZIM KÖSEOĞLU

ÖMER ARAS

ÖMÜR-EDA TAN

SİNAN-FÜSUN KURAN

ALİZE, BARIŞ, MAYA TANSEVER

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