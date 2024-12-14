Global giyim markası, iş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarının katıldığı özel bir davetle 40. yılını kutladı.
Giriş: 14 Aralık 2024 Cumartesi
40. yıla özel davet...
Global giyim markası, iş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarının katıldığı özel bir davetle 40. yılını kutladı.
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