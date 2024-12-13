ABD'li şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez'in sevgilisi Benny Blanco, Gomez'e evlenme teklif etti.
Giriş: 13 Aralık 2024 Cuma
SELENA GOMEZ, BENNY BLANCO
SELENA GOMEZ
SELENA GOMEZ
SELENA GOMEZ, BENNY BLANCO
SELENA GOMEZ
SELENA GOMEZ
SELENA GOMEZ
SELENA GOMEZ
SELENA GOMEZ
SELENA GOMEZ
Selena Gomez evleniyor!
ABD'li şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez'in sevgilisi Benny Blanco, Gomez'e evlenme teklif etti.
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