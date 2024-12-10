Beyonce ve Jay-Z'nin kızları Blue Ivy Carter, seslendirme kadrosuna katıldığı Mufasa: Aslan Kral filminin gala gecesinde ailesiyle birlikte poz verdi.
Giriş: 10 Aralık 2024 Salı
BEYONCE-JAY-Z, BLUE IVY CARTER
BEYONCE, BLUE IVY CARTER
BEYONCE-JAY-Z
BEYONCE
BEYONCE
BEYONCE
BEYONCE
BEYONCE
Beyonce ailesiyle galada...
Beyonce ve Jay-Z'nin kızları Blue Ivy Carter, seslendirme kadrosuna katıldığı Mufasa: Aslan Kral filminin gala gecesinde ailesiyle birlikte poz verdi.
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