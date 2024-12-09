Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, hafta sonu sanat gezisi yaparak sanat galerilerini ziyaret etti.
Giriş: 09 Aralık 2024 Pazartesi
SANAT TUTKUNU İŞ İNSANI LEYLA ALATON HAFTA SONU SANAT GALERİNİ GEZDİ.
ALARKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ LEYLA ALATON YOĞUN İŞ TEMPOSUNU SANATLA DURDURUYOR.
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
Hafta sonu sanat turu...
Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, hafta sonu sanat gezisi yaparak sanat galerilerini ziyaret etti.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.