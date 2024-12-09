Hafta sonu sanat turu...

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, hafta sonu sanat gezisi yaparak sanat galerilerini ziyaret etti.

Giriş: 09 Aralık 2024 Pazartesi

SANAT TUTKUNU İŞ İNSANI LEYLA ALATON HAFTA SONU SANAT GALERİNİ GEZDİ.

ALARKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ LEYLA ALATON YOĞUN İŞ TEMPOSUNU SANATLA DURDURUYOR.

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

Hafta sonu sanat turu...

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, hafta sonu sanat gezisi yaparak sanat galerilerini ziyaret etti.

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Hafta sonu sanat turu...

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, hafta sonu sanat gezisi yaparak sanat galerilerini ziyaret etti.

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