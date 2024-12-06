Takı tasarımcısı Zeynep Erol, yeni koleksiyonu "Tılsım"ı düzenlediği özel bir lansman davetiyle tanıttı.
Giriş: 06 Aralık 2024 Cuma
LEYLA ALATON
DİLEK TÜRKER
BEGÜM KARAMAHMUTOĞLU
NÜKHET ECZACIBAŞI
SONGÜL SEL
ZEYNEP EROL
KOLEKSİYON DETAY
KOLEKSİYON DETAY
KOLEKSİYON DETAY
KOLEKSİYON DETAY
GENEL
Erol'dan tılsımlı koleksiyon...
Takı tasarımcısı Zeynep Erol, yeni koleksiyonu "Tılsım"ı düzenlediği özel bir lansman davetiyle tanıttı.
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