Türkiye Bankalar Birliği'nin toplantısı, iş ve turizm dünyasından seçkin simaların katılımıyla gerçekleşti.
Giriş: 05 Aralık 2024 Perşembe
KAAN GÜR, AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI VE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY İLE TOPLANTIDA BİR ARAYA GELDİ
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
İş ve turizm dünyası bir arada...
Türkiye Bankalar Birliği'nin toplantısı, iş ve turizm dünyasından seçkin simaların katılımıyla gerçekleşti.
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