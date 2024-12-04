Modanın kalbi Londra'da attı

Moda dünyasının enlerinin seçildiği British Fashion Awards dün gece ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

Giriş: 04 Aralık 2024 Çarşamba

RIHANNA-ASAP ROCKY

ALESSANDRA AMBROSIO

NICOLE COUGHLAN

RITA ORA

LEONIE HANNE

ELLA THOMAS

BIMINI BON BOULASH

SIMONE ASHLEY

SABRINA DHOWRE ELBA

LARA STONE

HANA CROSS

Modanın kalbi Londra'da attı

Moda dünyasının enlerinin seçildiği British Fashion Awards dün gece ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

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