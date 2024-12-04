Moda dünyasının enlerinin seçildiği British Fashion Awards dün gece ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti.
Giriş: 04 Aralık 2024 Çarşamba
RIHANNA-ASAP ROCKY
ALESSANDRA AMBROSIO
NICOLE COUGHLAN
RITA ORA
LEONIE HANNE
ELLA THOMAS
BIMINI BON BOULASH
SIMONE ASHLEY
SABRINA DHOWRE ELBA
LARA STONE
HANA CROSS
Modanın kalbi Londra'da attı
Moda dünyasının enlerinin seçildiği British Fashion Awards dün gece ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti.
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