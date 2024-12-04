Mücevher tutkunları davette buluştu

İş insanları Emil-Şükran Güzeliş çifti marka işbirliklerinin ikinci yılını cemiyet hayatının mücevher tutkunu ünlü isimleriyle bir arada kutladılar.

Giriş: 04 Aralık 2024 Çarşamba

EMİL VE ŞÜKRAN GÜZELİŞ OĞULLARI İLYAS ATA İLE GECEYE EV SAHİPLİĞİ YAPTILAR

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN MARKANIN İKİNCİ YIL KUTLAMALARINA KATILDI.

MÜCEVHERLERE OLDUKÇA İLGİLİ OLAN BEYZA UYANOĞLU DA GECEDEYDİ.

HEDİYE GÜRAL GÜR ÖZEL GECEDE YERİNİ ALMIŞTI.

KENDİ MÜCEVHER MARKASI OLAN BURAK YAKIN'DA DOSTLARINI YALNIZ BIRAKMAMIŞTI.

BERRİN YOLERİ

SEMA GÜRAL SÜRMELİ

FATİH ÖZTÜRK, BORA PEHLİVANLAR

ŞULE-ÖZALP ARGÜDER

Mücevher tutkunları davette buluştu

İş insanları Emil-Şükran Güzeliş çifti marka işbirliklerinin ikinci yılını cemiyet hayatının mücevher tutkunu ünlü isimleriyle bir arada kutladılar.

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Mücevher tutkunları davette buluştu

İş insanları Emil-Şükran Güzeliş çifti marka işbirliklerinin ikinci yılını cemiyet hayatının mücevher tutkunu ünlü isimleriyle bir arada kutladılar.

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