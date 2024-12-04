İş insanları Emil-Şükran Güzeliş çifti marka işbirliklerinin ikinci yılını cemiyet hayatının mücevher tutkunu ünlü isimleriyle bir arada kutladılar.
Giriş: 04 Aralık 2024 Çarşamba
EMİL VE ŞÜKRAN GÜZELİŞ OĞULLARI İLYAS ATA İLE GECEYE EV SAHİPLİĞİ YAPTILAR
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN MARKANIN İKİNCİ YIL KUTLAMALARINA KATILDI.
MÜCEVHERLERE OLDUKÇA İLGİLİ OLAN BEYZA UYANOĞLU DA GECEDEYDİ.
HEDİYE GÜRAL GÜR ÖZEL GECEDE YERİNİ ALMIŞTI.
KENDİ MÜCEVHER MARKASI OLAN BURAK YAKIN'DA DOSTLARINI YALNIZ BIRAKMAMIŞTI.
BERRİN YOLERİ
SEMA GÜRAL SÜRMELİ
FATİH ÖZTÜRK, BORA PEHLİVANLAR
ŞULE-ÖZALP ARGÜDER
Mücevher tutkunları davette buluştu
İş insanları Emil-Şükran Güzeliş çifti marka işbirliklerinin ikinci yılını cemiyet hayatının mücevher tutkunu ünlü isimleriyle bir arada kutladılar.
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