ZEYNEP ÜSTÜNEL STANDLARLA TEK TEK DOLAŞARAK MİSAFİRLERİ AĞIRLADI.
NİL BENTÜRK UYGUNER
BURCU ŞENDİR
MERVE MERMER
PARİS BIÇAKCI
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Tohum Otizm Vakfı’ndan alışveriş festivali...
Tohum Otizm Vakfı'nın gelenekselleşen Yılbaşı Alışveriş Festivali, bu yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde düzenlendi.
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