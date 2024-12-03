Britney Spears ve Sam Asghari boşandı!

Ünlü şarkıcı Britney Spears ve Sam Asghari'nin 2023'te açtığı boşanma davası sonuçlanarak evliliği resmen bitti.

Giriş: 03 Aralık 2024 Salı

BRITNEY SPEARS VE SAM ASGHARI'NİN 14 AY SÜREN EVLİLİKLERİ RESMEN BİTTİ

BRITNEY SPEARS, SAM ASGHARI

BRITNEY SPEARS, SAM ASGHARI

BRITNEY SPEARS, SAM ASGHARI

BRITNEY SPEARS, SAM ASGHARI

BRITNEY SPEARS

BRITNEY SPEARS

Britney Spears ve Sam Asghari boşandı!

Ünlü şarkıcı Britney Spears ve Sam Asghari'nin 2023'te açtığı boşanma davası sonuçlanarak evliliği resmen bitti.

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Britney Spears ve Sam Asghari boşandı!

Ünlü şarkıcı Britney Spears ve Sam Asghari'nin 2023'te açtığı boşanma davası sonuçlanarak evliliği resmen bitti.
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