Ünlü şarkıcı Britney Spears ve Sam Asghari'nin 2023'te açtığı boşanma davası sonuçlanarak evliliği resmen bitti.
Giriş: 03 Aralık 2024 Salı
BRITNEY SPEARS VE SAM ASGHARI'NİN 14 AY SÜREN EVLİLİKLERİ RESMEN BİTTİ
BRITNEY SPEARS, SAM ASGHARI
BRITNEY SPEARS, SAM ASGHARI
BRITNEY SPEARS, SAM ASGHARI
BRITNEY SPEARS, SAM ASGHARI
BRITNEY SPEARS
BRITNEY SPEARS
Britney Spears ve Sam Asghari boşandı!
Ünlü şarkıcı Britney Spears ve Sam Asghari'nin 2023'te açtığı boşanma davası sonuçlanarak evliliği resmen bitti.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.