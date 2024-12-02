Zeynep Üstünel, Pia Hakko Yeşil ve Serra Taşkent İstanbul'un elit semti Bebek'te keyifli bir hafta sonu geçirdiler.
Giriş: 02 Aralık 2024 Pazartesi
PİA HAKKO YEŞİL HAFTA SONU BEBEK'TE FORM TUTTU
SERRA TAŞKENT İŞLERİ DOLAYISIYLA BEBEK'TEYDİ.
SERRA TAŞKENT
ZEYNEP ÜSTÜNEL BEBEK'TE SPOR YAPTI
PİA HAKKO YEŞİL
Bebek'te keyifli hafta sonu...
Zeynep Üstünel, Pia Hakko Yeşil ve Serra Taşkent İstanbul'un elit semti Bebek'te keyifli bir hafta sonu geçirdiler.
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