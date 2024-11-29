Amerika seyahatinden dönen Arzu Sabancı, New York'ta dostlarıyla birlikte çekildiği fotoğraf karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Giriş: 29 Kasım 2024 Cuma
ARZU SABANCI, EMİNE KAMIŞLI
ARZU SABANCI, EMİNE KAMIŞLI
ARZU-KERİM SABANCI
ARZU SABANCI, MELİS AĞAZAT
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
Sabancı, New York anılarını paylaştı
Amerika seyahatinden dönen Arzu Sabancı, New York'ta dostlarıyla birlikte çekildiği fotoğraf karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
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