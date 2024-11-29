Sabancı, New York anılarını paylaştı

Amerika seyahatinden dönen Arzu Sabancı, New York'ta dostlarıyla birlikte çekildiği fotoğraf karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Giriş: 29 Kasım 2024 Cuma

ARZU SABANCI, EMİNE KAMIŞLI

ARZU SABANCI, EMİNE KAMIŞLI

ARZU-KERİM SABANCI

ARZU SABANCI, MELİS AĞAZAT

ARZU SABANCI

ARZU SABANCI

ARZU SABANCI

ARZU SABANCI

Sabancı, New York anılarını paylaştı

Amerika seyahatinden dönen Arzu Sabancı, New York'ta dostlarıyla birlikte çekildiği fotoğraf karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

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