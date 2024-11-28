New York'ta markalarını tanıttılar...

Ünlü fotoğrafçı Mert Alaş ve Nevbahar Koç, ortak olarak kurdukları içecek markasını New York'ta tanıttılar.

Giriş: 28 Kasım 2024 Perşembe

ÜNLÜ FOTOĞRAFÇI MERT ALAŞ VE İŞ ORTAĞI NEVBAHAR KOÇ MARKALARI İÇİN NEW YORK'TA BULUŞTU.

NEVBAHAR KOÇ VE MERT ALAŞ SIK SIK PARTİLER VEREREK İÇECEK MARKALARINI TANITIYOR

NEVBAHAR KOÇ, MERT ALAŞ

NEVBAHAR KOÇ

NEVBAHAR KOÇ

NEVBAHAR KOÇ

NEVBAHAR KOÇ

NEVBAHAR KOÇ

NEVBAHAR KOÇ

New York'ta markalarını tanıttılar...

Ünlü fotoğrafçı Mert Alaş ve Nevbahar Koç, ortak olarak kurdukları içecek markasını New York'ta tanıttılar.

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