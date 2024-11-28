Ünlü fotoğrafçı Mert Alaş ve Nevbahar Koç, ortak olarak kurdukları içecek markasını New York'ta tanıttılar.
Giriş: 28 Kasım 2024 Perşembe
ÜNLÜ FOTOĞRAFÇI MERT ALAŞ VE İŞ ORTAĞI NEVBAHAR KOÇ MARKALARI İÇİN NEW YORK'TA BULUŞTU.
NEVBAHAR KOÇ VE MERT ALAŞ SIK SIK PARTİLER VEREREK İÇECEK MARKALARINI TANITIYOR
NEVBAHAR KOÇ, MERT ALAŞ
NEVBAHAR KOÇ
NEVBAHAR KOÇ
NEVBAHAR KOÇ
NEVBAHAR KOÇ
NEVBAHAR KOÇ
NEVBAHAR KOÇ
New York'ta markalarını tanıttılar...
Ünlü fotoğrafçı Mert Alaş ve Nevbahar Koç, ortak olarak kurdukları içecek markasını New York'ta tanıttılar.
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