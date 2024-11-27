EKREM VARDAR VE EŞİ TUĞÇE EYİLİK BİRÇOK ALANDA ÖDÜL VERİLEN ÖZEL GECEDE BİRLİKTE YER ALDI.
ENİS-NERGİS PEKUYSAL
İŞ İNSANI ERDİNÇ ACAR KIZ ARKADAŞI SEZGİ SENA AKAY İLE GECEDE YER ALDI
ÖZNUR YAKIN, BURCU HATTAT
HASAN-ÖZLEM MUTLU ÇETİN
AYŞE BURCU KAYA
HAKAN-ESRA ÖZSOY
Yılın en iyileri ödüllendirildi
Yılın en iyilerinin belirlendiği ödül töreni, birbirinden ünlü isimleri bir araya getirdi.
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