Yılın en iyileri ödüllendirildi

Yılın en iyilerinin belirlendiği ödül töreni, birbirinden ünlü isimleri bir araya getirdi.

Giriş: 27 Kasım 2024 Çarşamba

DENİZBANK GENEL MÜDÜRÜ HAKAN ATEŞ EŞİ DEMET ATEŞ'LE GECEYE KATILMIŞTI.

BERNA TOKAR EN İYİLERİN ÖDÜLLENDİRİLDİĞİ GECEDE YER ALDI.

ASLIHAN KORUYAN SABANCI ÖZEL GECEYE YALNIZ KATILMIŞTI.

YELDA- ERKAN GÜRAL ÇİFTİ ÖDÜL GECESİNİ YAKINDAN TAKİP ETTİ.

FEYZAN ERSİNAN GECEYE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

MODACI DİLEK HANİF'DE GECENİN KONUKLARI ARASINDAYDI

EKREM VARDAR VE EŞİ TUĞÇE EYİLİK BİRÇOK ALANDA ÖDÜL VERİLEN ÖZEL GECEDE BİRLİKTE YER ALDI.

ENİS-NERGİS PEKUYSAL

İŞ İNSANI ERDİNÇ ACAR KIZ ARKADAŞI SEZGİ SENA AKAY İLE GECEDE YER ALDI

ÖZNUR YAKIN, BURCU HATTAT

HASAN-ÖZLEM MUTLU ÇETİN

AYŞE BURCU KAYA

HAKAN-ESRA ÖZSOY

Yılın en iyileri ödüllendirildi

Yılın en iyilerinin belirlendiği ödül töreni, birbirinden ünlü isimleri bir araya getirdi.

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