Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, akşam saatlerinde Bebek'te objektiflere yansıdı.
Giriş: 27 Kasım 2024 Çarşamba
AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI ÖNCEKİ GECE BEBEK'TE GÖRÜNTÜLENDİ.
DOSTLARIYLA BİR MEKANDA YEMEK YEMEK BULUŞAN SUZAN SABANCI, AKŞAM SAATLERİNDE ARACINA BİNEREK CADDEDEN AYRILDI.
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
Sabancı'nın Bebek turu...
Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, akşam saatlerinde Bebek'te objektiflere yansıdı.
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