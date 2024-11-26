İş dünyasının önemli isimleri 'İstanbul Buluşmaları' organizasyonuyla bir araya geldi.
Giriş: 26 Kasım 2024 Salı
QNB TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ ÖMÜR TAN ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPTI
GENÇ İŞ İNSANI PELİN AKIN ÖZALP 'İSTANBUL BULUŞMALARI' ORGANİZASYONUNA KATILARAK KEYİFLİ BİR GECE GEÇİRDİ.
JOLLY CEO'SU VE YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI MERT VARDAR İŞ DÜNYASININ BİR ARAYA GELDİĞİ DAVETTE YERİNİ ALMIŞTI.
VAKKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE CEO'SU JAKLİN GÜNER ORGANİZASYONA KATILAN İSİMLERDENDİ...
ÖMER ARAS
GENEL
GENEL
GENEL
İş dünyasını buluşturan davet
İş dünyasının önemli isimleri 'İstanbul Buluşmaları' organizasyonuyla bir araya geldi.
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