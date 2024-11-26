Hong Kong'da İtalya gecesi...

Tatil için rotalarını Çin'e çeviren iş insanı Celal Çapa ile eşi Şebnem Çapa Hong Kong'da yakın dostları Osman Çarmıklı ile bir araya geldi.

Giriş: 26 Kasım 2024 Salı

ŞEBNEM-CELAL ÇAPA ÇİFTİ YAKIN DOSTLARI OSMAN ÇARMIKLI İLE HONG KONG'DA AKŞAM YEMEĞİ YEDİ.

ŞEBNEM-CELAL ÇAPA

ŞEBNEM-CELAL ÇAPA

ŞEBNEM-CELAL ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

Hong Kong'da İtalya gecesi...

Tatil için rotalarını Çin'e çeviren iş insanı Celal Çapa ile eşi Şebnem Çapa Hong Kong'da yakın dostları Osman Çarmıklı ile bir araya geldi.

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