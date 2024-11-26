Angelina Jolie'ye ödül

Oyuncu Angelina Jolie, Torino Film Festivali'nde ödüle layık görüldü

Giriş: 26 Kasım 2024 Salı

ANGELINA JOLIE

ANGELINA JOLIE

ANGELINA JOLIE

ANGELINA JOLIE

ANGELINA JOLIE

ANGELINA JOLIE

ANGELINA JOLIE

ANGELINA JOLIE

Angelina Jolie'ye ödül

Oyuncu Angelina Jolie, Torino Film Festivali'nde ödüle layık görüldü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Ümit Boyner
Şık ve zarif

Aylin Tahincioğlu
Moda tutkunu

Derin Mermerci

Angelina Jolie'ye ödül

Oyuncu Angelina Jolie, Torino Film Festivali'nde ödüle layık görüldü
Dostlarla Boğaz turu...

Aralarında Sanem-Ralf Tezman çiftinin de olduğu cemiyet hayatının en iyi anlaşan arkadaş grubu hep birlikte İstanbul'da tekneyle Boğaz turu attı.
Sabancı'dan sevgilisine romantik kutlama...

Genç iş insanı Hakan Sabancı, oyuncu sevgilisi Hande Erçel'in doğum gününü Mısır'da romantik bir akşam yemeğiyle kutladı.
Talia'ya 4'üncü yaş kutlaması

Genç iş insanı Buğra Toplusoy eşi Ceyda Ateş Toplusoy ile kızları Talia'nın doğum gününü kutladı.

Boğaz'da hafta sonu sporu...

İş dünyasının önemli isimlerinden Haluk Dinçer önceki gün Bebek'te bir kız arkadaşıyla yürüyüş yaparken Ht Kulüp objektifine yansıdı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.