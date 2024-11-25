Boğaz'da hafta sonu sporu...

Bir Dilek Tut Derneği 25. yılını kutladı

25 yıl boyunca riskli hastalıklarla mücadele eden çocukların hayallerini gerçekleştirerek umut ışığı olan Bir Dilek Tut Derneği, düzenlediği özel gala gecesiyle 25. yılında kalplere dokunmaya devam etti.