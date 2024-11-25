Boğaz'da hafta sonu sporu...

İş dünyasının önemli isimlerinden Haluk Dinçer önceki gün Bebek'te bir kız arkadaşıyla yürüyüş yaparken Ht Kulüp objektifine yansıdı.

Giriş: 25 Kasım 2024 Pazartesi

HALUK DİNÇER DÜN GİZEMLİ KIZ ARKADAŞIYLA BEBEK'TE YÜRÜYÜŞ YAPTI.

KIZ ARKADAŞININ İSMİNİ VERMEYEN İŞ İNSANI HALUK DİNÇER, BEBEK'TE YAPTIĞI SABAH SPORUNU GİZEMLİ KIZ ARKADAŞIYLA BİRLİKTE TAMAMLADI

HALUK DİNÇER

HALUK DİNÇER GEÇTİĞİMİZ YIL 28 YILLIK EŞİ SUZAN SABANCI İLE ANLAŞMALI OLARAK AYRILMIŞTI.

Boğaz'da hafta sonu sporu...

İş dünyasının önemli isimlerinden Haluk Dinçer önceki gün Bebek'te bir kız arkadaşıyla yürüyüş yaparken Ht Kulüp objektifine yansıdı.

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