Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, gece katıldığı bir davetten dönerken objektiflere yansıdı.
Giriş: 22 Kasım 2024 Cuma
AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI, ÖNCEKİ GECE BİR ARKADAŞININ ETKİNLİĞİNE KATILDI.
BAŞARILI İŞ İNSANI SUZAN SABANCI, GEÇ SAATLERE KADAR ETKİNLİKTEYDİ.
SUZAN SABANCI DAHA SONRA KENDİSİNİ BEKLEYEN ARACINA BİNEREK MEKANDAN AYRILDI.
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
Sabancı'nın gece turu...
Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, gece katıldığı bir davetten dönerken objektiflere yansıdı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.