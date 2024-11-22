Sabancı'nın gece turu...

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, gece katıldığı bir davetten dönerken objektiflere yansıdı.

Giriş: 22 Kasım 2024 Cuma

AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI, ÖNCEKİ GECE BİR ARKADAŞININ ETKİNLİĞİNE KATILDI.

BAŞARILI İŞ İNSANI SUZAN SABANCI, GEÇ SAATLERE KADAR ETKİNLİKTEYDİ.

SUZAN SABANCI DAHA SONRA KENDİSİNİ BEKLEYEN ARACINA BİNEREK MEKANDAN AYRILDI.

SUZAN SABANCI

SUZAN SABANCI

SUZAN SABANCI

SUZAN SABANCI

SUZAN SABANCI

SUZAN SABANCI

Sabancı'nın gece turu...

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, gece katıldığı bir davetten dönerken objektiflere yansıdı.

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