Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Liam Payne, ölümünden bir ay sonra hayranları ve dostları tarafından sonsuzluğa uğurlandı.
Giriş: 21 Kasım 2024 Perşembe
HARRY STYLS
ZAYN MALIK
LOUIS TOMLINSON
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Liam Payne'e hüzünlü veda...
Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Liam Payne, ölümünden bir ay sonra hayranları ve dostları tarafından sonsuzluğa uğurlandı.
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