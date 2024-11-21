Ailece Paris'i gezdiler

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Pırıl Çetindoğan Kokuludağ, eşi Gökhan Kokuludağ ve kızlarıyla birlikte Paris'i gezdi.

Giriş: 21 Kasım 2024 Perşembe

PIRIL VE GÖKHAN KOKULUDAĞ ÇİFTİ KIZLARI YASEMİNLE BİRLİKTE PARİS'İ GEZDİ.

PIRIL-GÖKHAN, YASEMİN KOKULUDAĞ

PIRIL-GÖKHAN, YASEMİN KOKULUDAĞ

PIRIL-GÖKHAN KOKULUDAĞ

PIRIL-GÖKHAN KOKULUDAĞ

PIRIL-GÖKHAN KOKULUDAĞ

PIRIL ÇETİNDOĞAN KOKULUDAĞ

PIRIL ÇETİNDOĞAN KOKULUDAĞ

PIRIL ÇETİNDOĞAN KOKULUDAĞ

Ailece Paris'i gezdiler

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Pırıl Çetindoğan Kokuludağ, eşi Gökhan Kokuludağ ve kızlarıyla birlikte Paris'i gezdi.

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