Angelina Jolie, Brad Pitt ile birlikteliğinden dünyaya gelen 16 yaşındaki oğlu Knox ile yıllar sonra bir etkinlikte boy gösterdi.
Giriş: 19 Kasım 2024 Salı
ANGELINA JOLIE, KNOX JOLIE PITT
ANGELINA JOLIE, KNOX JOLIE PITT
ANGELINA JOLIE, KNOX JOLIE PITT
ANGELINA JOLIE, KNOX JOLIE PITT
ANGELINA JOLIE, KNOX JOLIE PITT
ANGELINA JOLIE, KNOX JOLIE PITT
BRAD PITT, KNOX JOLIE PITT
Angelina Jolie, kırmızı halıda oğluyla yürüdü
Angelina Jolie, Brad Pitt ile birlikteliğinden dünyaya gelen 16 yaşındaki oğlu Knox ile yıllar sonra bir etkinlikte boy gösterdi.
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