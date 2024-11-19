Eczacıbaşı'ndan Marakeş manzaraları...

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Marakeş'de çektiği portre ve manzara fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Giriş: 19 Kasım 2024 Salı

ECZACIBAŞI HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI BÜLENT ECZACIBAŞI

ECZACIBAŞI HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI BÜLENT ECZACIBAŞI İŞ HAYATININ YANI SIRA HOBİ OLARAK FOTOĞRAF ÇEKİYOR.

İŞ İNSANI BÜLENT ECZACIBAŞI, YAPTIĞI SEYAHATLERDE FOTOĞRAF MAKİNESİYLE İNSAN VE DOĞA MANZARALARI ÇEKİYOR.

BÜLENT ECZACIBAŞI

BÜLENT ECZACIBAŞI

BÜLENT ECZACIBAŞI

BÜLENT ECZACIBAŞI

BÜLENT ECZACIBAŞI

BÜLENT ECZACIBAŞI

Eczacıbaşı'ndan Marakeş manzaraları...

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Marakeş'de çektiği portre ve manzara fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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