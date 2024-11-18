Rami Malek, Galata Köprüsü'nde...

Bohemian Rhapsody filmindeki performansıyla Oscar ödülü kazanan Rami Malek'in başrolünde yer aldığı 'Amatör' adlı filmin fragmanı yayınlandı. Fragmanda Tarihi Yarımada'dan ve Malek'in Galata Köprüsü'ndeki yürüyüşüne ait görüntüler de yer aldı.
Giriş: 18 Kasım 2024 Pazartesi
OSCARLI OYUNCU RAMI MALEK'İN BAŞROLÜNDE ROL ALDIĞI AMATÖR FİLMİNİN FRAGMANI YAYINLANDI
Bohemian Rhapsody filmindeki performansıyla Oscar ödülü kazanan Rami Malek'in başrolünde yer aldığı 'Amatör' adlı filmin fragmanı yayınlandı. Fragmanda Tarihi Yarımada'dan ve Malek'in Galata Köprüsü'ndeki yürüyüşüne ait görüntüler de yer aldı.
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