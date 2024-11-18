Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner eşi Ümit Boyner'le Ayvalık'ta çektirdikleri fotoğraf karelerini sosyal medya hesabından yayınlayarak esprili yorumuyla takipçilerini güldürdü.
Giriş: 18 Kasım 2024 Pazartesi
İŞ İNSANI CEM BOYNER EŞİ ÜMİT BOYNER İLE AYVALIK'TA ÇEKTİRDİKLERİ FOTOĞRAFLARINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAYINLADI.
CEM BOYNER EŞİ ÜMİT BOYNER İLE BİRLİKTE İŞ HAYATINDAN FIRSAT BULDUKÇA BALIK TUTUP, DOĞADA YÜRÜYÜŞ YAPIYOR.
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
Boyner'den esprili paylaşım
Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner eşi Ümit Boyner'le Ayvalık'ta çektirdikleri fotoğraf karelerini sosyal medya hesabından yayınlayarak esprili yorumuyla takipçilerini güldürdü.
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